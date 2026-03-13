Ричмонд
В Ростове главу подразделения энергокомпании заподозрили в получении взятки

На Дону представитель энергокомпании попал под следствие из-за подозорений в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начальника производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» заподозрили «в получении взяток от представителей коммерческих организаций». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, подозреваемого задержали с поличным при получении 357 тысяч рублей. Предварительно, подкуп был платой за снижение фактического расхода электроэнергии в точке подключения коммерческих объектов в Ростове-на-Дону.

Материалы оперативников поступили в СУ СК России по Ростовской области. После этого в отношении представителя энергокомпании было возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Также следствие начали в отношении сотрудника коммерческой организации. В этом случае статья — «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

