В Ростове в отношении руководителя энергокомпании возбуждено дело за взятку

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в феврале подозреваемый, находясь на рабочем месте, получил от представителя коммерческой организации 357 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник энергокомпании должен был занизить фактический объем потребляемой электрической энергии на объектах недвижимости, расположенных в Ростове-на-Дону.
В отношении взяткодателя следственными органами также возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере».
«В суд направлено ходатайство о заключении под стражу взяткодателя и домашнем аресте взяткополучателя. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.