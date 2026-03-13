Суд в Волгограде лишил нижегородского экс-судью Сапегу имущества на 54 млн рублей

Иск к Сапеге подала Генеральная прокуратура РФ. По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя 10 лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв.м за 7,5 млн рублей, зарегистрировав право собственности на тещу. Еще через 10 лет Сапега приобрел московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машиноместо. Обновки стоимостью 30 млн рублей председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5. Все эти роскошные покупки, настаивали в надзорном органе, никак не могли быть совершены на заработную плату Сапеги.