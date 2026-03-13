Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии

Установлено, что руководитель учреждения получал от осужденных деньги и предметы роскоши за общее покровительство. Кроме того, он незаконно разрешил одному из заключенных выезд в Казань на 10 суток.
Также выяснилось, что обвиняемый обманным путем добился страховой выплаты за травму, которая была получена вне исполнения служебных обязанностей и в состоянии алкогольного опьянения.
Нижегородское СК возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения либо в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и получение взятки в крупном размере).
Суд приговорил экс-начальника ИК-5 к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в 2,2 млн рублей.