В Сочи ощутили отголоски турецкого землетрясения

В соцсетях появилась информация о том, что от Центрального до Адлерского района жители почувствовали слабые подземные толчки.
По данным Обнинской сейсмостанции Геофизической службы РАН, в 3.35 недалеко от турецкого города Токат произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Эпицентр находился на глубине десяти километров и силой шесть баллов, в 350 километрах от Сочи. О пострадавших не сообщается.
Как рассказали в пресс-службе сочинской администрации, вполне возможны отголоски по ощущению магнитудой два и на российском курорте.
На сочинской сейсмологической станции подтвердили информацию, добавив, что в районе Сочи землетрясения не зарегистрировано.