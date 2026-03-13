В Сочи ощутили отголоски турецкого землетрясения

Отголоски турецкого землетрясения, которое произошло минувшей ночью, ощутили в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

Источник: Российская газета

В соцсетях появилась информация о том, что от Центрального до Адлерского района жители почувствовали слабые подземные толчки.

По данным Обнинской сейсмостанции Геофизической службы РАН, в 3.35 недалеко от турецкого города Токат произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр находился на глубине десяти километров и силой шесть баллов, в 350 километрах от Сочи. О пострадавших не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе сочинской администрации, вполне возможны отголоски по ощущению магнитудой два и на российском курорте.

На сочинской сейсмологической станции подтвердили информацию, добавив, что в районе Сочи землетрясения не зарегистрировано.