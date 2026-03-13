В Воронежской области пять человек стали жертвами вируса Mamont

Сначала злоумышленники взламывают аккаунт реального участника чата — человека, которому доверяют соседи. Затем они отправляют от его имени сообщение, например, со словами: «Позавчера в аварии разбились наши общие знакомые, посмотрите фото… “. К тексту мошенники прикрепляют ссылку, содержащую файл. Внутри него скрывается вирус.