Жительница Тольятти заключила фиктивный брак с участником СВО из-за выплат

Суд в Тольятти признал фиктивным брак между 58-летней местной жительницей и 40-летним участником СВО, заключенный в конце 2024 года. Информацию разместила прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Родственники военнослужащего обратились в контрольный орган с заявлением о недобросовестных действиях его супруги. Они указали, что женщина не имела намерений создавать семью и стремилась получить социальные выплаты, полагающиеся жене военнослужащего, который отправляется в зону СВО.

Прокуратура провела проверку, и информация подтвердилась. В связи с этим контрольный орган подал заявление в суд с требованием признать брак недействительным. Кроме того, в отношении жительницы Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).