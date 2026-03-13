Ричмонд
Подозреваемым в убийстве белгородца воронежцам предъявили обвинение

Подельники с момента задержания находятся под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Воронежской области — 37-ми и 38-ми лет — предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Ранее по ходатайству органов следствия суд отправил подельников под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Напомним, что в ранее в этом месяце мужчины устроили расправу над жителем Белгородской области. Один из них вызвал полицию, а второй — скрылся с места происшествия.

— Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в СК.