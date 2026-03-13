Ричмонд
Калининградцу грозит срок за распространение порнографии в социальной сети

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили 36-летнего жителя Калининграда, который демонстрировал в интернете порнографические материалы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, злоумышленник в одной из социальных сетей разослал лицам мужского пола собственные фотографии и видеозаписи интимного характера. Аккаунт калининградец вел под вымышленным именем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.