Калининградцу грозит срок за распространение порнографии в социальной сети

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.