Директор УК в Челябинске арестована за освобождение осужденных от работ

«По версии следствия, директор УК незаконно получила имущество и услуги имущественного характера на общую сумму не менее 55 тыс. рублей от осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, за предоставление табелей ежемесячного учета рабочего времени, содержащих заведомо недостоверные сведения об отбытии работ», — прокомментировали в ведомстве.