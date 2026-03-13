Директор УК в Челябинске арестована за освобождение осужденных от работ

Региональная прокуратура сообщает, что директор ООО УК «НАВЕЛА» подозревается в совершении двух эпизодов коммерческого подкупа.
«По версии следствия, директор УК незаконно получила имущество и услуги имущественного характера на общую сумму не менее 55 тыс. рублей от осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, за предоставление табелей ежемесячного учета рабочего времени, содержащих заведомо недостоверные сведения об отбытии работ», — прокомментировали в ведомстве.
Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.