Директор УК в Челябинске арестована за освобождение осужденных от работ

Директор УК в Челябинске арестована за освобождение осужденных от работ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Региональная прокуратура сообщает, что директор ООО УК «НАВЕЛА» подозревается в совершении двух эпизодов коммерческого подкупа.

«По версии следствия, директор УК незаконно получила имущество и услуги имущественного характера на общую сумму не менее 55 тыс. рублей от осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, за предоставление табелей ежемесячного учета рабочего времени, содержащих заведомо недостоверные сведения об отбытии работ», — прокомментировали в ведомстве.

Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.