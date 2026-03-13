В Сочи дорожников оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

В Сочи дорожников оштрафовали на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как выяснилось, владелец коммерческой организации был задействован в исполнении госконтрактов на проектирование и строительство дорог регионального и межмуниципального значения. Он передал должностным лицам краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства незаконное вознаграждение — 10 млн рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное заключение с его организацией госконтрактов.
Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 10 млн рублей. Эта сумма полностью выплачена.