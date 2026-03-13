По данным следствия, 21 января текущего года в акватории залива столкнулись два грузовых теплохода. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). «В результате столкновения теплоходы получили повреждения, что повлекло причинение их собственникам материального ущерба в размере свыше 19 млн рублей», — уточняется в сообщении.
На Дону возбудили дело после столкновения двух теплоходов
В Ростовской области расследуется дело о столкновении двух теплоходов в Таганрогском заливе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на транспорте.