За «ночную бабочку» воронежец выложил почти два миллиона рублей

Житель Воронежа захотел воспользоваться услугами интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Он выбрал анкету приглянувшейся красотки на специализированном сайте, связался с «заказчицей» и перевел предоплату. Но тут в процесс вмешалась «администратор сайта». Мошенница убедила потерпевшего оплатить «двухфазовую страховку», так как электронная касса якобы заблокирована. Недолго думая и предвкушая желанную встречу, воронежец беспрерывно сканировал присланные QR-коды и переводил крупные суммы, пытаясь «разблокировать систему».
В течение двух дней он отправил на неизвестные счета 1 993 644 рубля. Лишь после этого понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
12 марта от действий киберпреступников пострадали десять жителей Воронежской области, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 8,5 миллионов.