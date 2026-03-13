За «ночную бабочку» воронежец выложил почти два миллиона рублей

Он выбрал анкету приглянувшейся красотки на специализированном сайте, связался с «заказчицей» и перевел предоплату. Но тут в процесс вмешалась «администратор сайта». Мошенница убедила потерпевшего оплатить «двухфазовую страховку», так как электронная касса якобы заблокирована. Недолго думая и предвкушая желанную встречу, воронежец беспрерывно сканировал присланные QR-коды и переводил крупные суммы, пытаясь «разблокировать систему».