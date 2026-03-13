Ричмонд
За «ночную бабочку» воронежец выложил почти два миллиона рублей

Потерпевший так жаждал любви, что потерял счет деньгам.

Источник: Комсомольская правда

Житель Воронежа захотел воспользоваться услугами интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Он выбрал анкету приглянувшейся красотки на специализированном сайте, связался с «заказчицей» и перевел предоплату. Но тут в процесс вмешалась «администратор сайта». Мошенница убедила потерпевшего оплатить «двухфазовую страховку», так как электронная касса якобы заблокирована. Недолго думая и предвкушая желанную встречу, воронежец беспрерывно сканировал присланные QR-коды и переводил крупные суммы, пытаясь «разблокировать систему».

В течение двух дней он отправил на неизвестные счета 1 993 644 рубля. Лишь после этого понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

12 марта от действий киберпреступников пострадали десять жителей Воронежской области, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 8,5 миллионов.