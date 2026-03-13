Внимательность продавца помогла задержать преступника в Забайкалье

В Читинском районе полицейские по горячим следам задержали мужчину, который украл из магазина две бутылки игристого вина. Как сообщает ZabNews со ссылкой на МВД региона, каждая стоила около тысячи рублей. Преступник просто взял товар и промчался мимо кассы, даже не думая платить.
— Продавец-консультант заметила вора и бросилась за ним. Женщина не смогла его догнать, зато успела разглядеть номер такси, в которое он сел, и сразу сообщила полицейским, — пишут журналисты.
Оперативники быстро нашли водителя, расспросили его и выяснили, куда именно он отвез пассажира от магазина в Смоленке. Так стражи порядка вышли на след 36-летнего подозреваемого. Мужчина уже был судим раньше, свою вину признал. Теперь на него завели уголовное дело за грабеж. Пока он под подпиской о невыезде.
