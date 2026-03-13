Внимательность продавца помогла задержать преступника в Забайкалье

Оперативники быстро нашли водителя, расспросили его и выяснили, куда именно он отвез пассажира от магазина в Смоленке. Так стражи порядка вышли на след 36-летнего подозреваемого. Мужчина уже был судим раньше, свою вину признал. Теперь на него завели уголовное дело за грабеж. Пока он под подпиской о невыезде.