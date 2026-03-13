Подпольное казино накрыли в центре Петербурга

В Петербурге задержали двоих организаторов нелегального интернет-казино. Мужчина и женщина, по версии следствия, несколько лет зарабатывали на азартных играх, пока их не вычислили силовики.
Подпольный бизнес работал через сайты. Желающие поиграть заходили на них, делали ставки, а деньги уходили организаторам. Сколько именно заработали фигуранты, пока не разглашается, но в уголовном деле фигурирует «особо крупный размер» — это миллионы рублей.
Задержанным 37 и 42 года. Операцию проводили следователи СК вместе с полицейскими. Одновременно прошли обыски в 15 квартирах и 5 офисах. Допросили больше 40 человек.
Сейчас выясняют, были ли у казино другие хозяева и кто еще помогал крутить этот бизнес. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной организации азартных игр. Фигурантам грозит до шести лет колонии.