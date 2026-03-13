В 50 метрах от избушки. Отец с 4-летним сыном замёрзли насмерть в тайге

12 марта волонтёры и полицейские нашли в сибирской тайге два бездыханных тела. 51-летний мужчина и его четырёхлетний сын лежали на земле всего в нескольких десятках метров от охотничьей избушки, куда они шли пешком. По предварительным данным следствия, смерть наступила от переохлаждения, но точную версию ещё предстоит выяснить. В подробностях жуткой истории разбирался корреспондент krsk.aif.ru.
Привёз в Сибирь.
Поездка в зимний лес стала последней для отца и сына, успевших так мало побыть вместе.
Всего несколько месяцев назад, в декабре 2025 года, мужчина привёз ребёнка в Эвенкию, где жил сам, из Архангельской области — там мальчик находился с матерью. Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова, супруги были в разводе. Планировалось, что отправившийся за тысячи километров малыш временно поживёт с отцом.
7 марта 2026 года мужчина с мальчиком на личном автомобиле выехали в заснеженную тайгу. С собой они взяли снегоход в прицепе. Этот день стал последним, когда отец и сын выходили на связь.
Тревогу забили, когда в условленное время семья не вернулась домой. 11 марта работодатель мужчины обратился в полицию, сообщив об исчезновении сотрудника. Прочёсывающие местность специалисты МВД и волонтёры обнаружили тела погибших, снегоход и машину на следующий день, 12 марта, в ходе поисковых мероприятий.
В лесной глуши.
По информации Следственного комитета, отец и сын, приехав в лес, предположительно, отправились на снегоходе в охотничью избушку. Добравшись до места, они провели там некоторое время и также, на снегоходе, выехали в направлении другого зимовья.
Доехать до цели мужчине и малышу не удалось. Бросив транспортное средство в тайге, они решили пешком вернуться до своего первого места отдыха, но либо сбились с пути, либо не смогли дойти до избушки из-за переохлаждения. Следов нападения диких животных на телах обнаружено не было.
Своё последнее пристанище сын и отец нашли глубоко в тайге — на расстоянии всего 50 метров от зимовья и около 50 километров до ближайшего населённого пункта. Оставленный автомобиль ждал хозяев в 42 километрах от места их гибели.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «По уголовному делу назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших», — уточнили специалисты СК.
Безжалостный холод.
Шансы выжить в безлюдном месте на сибирском морозе минимальны.
Чуть более чем два года назад в Красноярском крае в автомобиле насмерть замёрз мужчина, отправившийся погулять за город. Предположительно, машина молодого человека забуксовала, и он не смог выбраться из природной ловушки.
Тело парня в позе спящего без следов насильственной смерти сотрудники угрозыска МВД нашли на заднем сиденье авто. Бензина в баке не было.
По какой причине молодой человек не отправился искать помощь — всего в полукилометре от него была деревня — неизвестно. Возможно, водитель побоялся оставить машину без присмотра.
Родители парня рассказали полицейским, что спиртным их сын не злоупотреблял, да и в крови погибшего следов алкоголя и запрещённых веществ обнаружено не было.
Поглощённые тайгой.
Прогулки и походы на природу нередко заканчиваются и пропажей людей. Порой — бесследной.
Уже четвёртый день в Красноярске ищут бывшего спецназовца, исчезнувшего в национальном парке «Красноярские Столбы». Пропал в популярном среди туристов многолюдном месте. Ушёл в лёгкой одежде в оттепель, и вскоре город сковали холода.
О 55-летнем мужчине говорят как об опытном походнике с хорошей спортивной подготовкой. Известно, что он перенёс травму незадолго до исчезновения. Возможно, она помешала удержать равновесие на скользкой ледяной корке, которой покрылся парк из-за перепада температур.
Экс-спецназовца ищут спасатели и волонтёры, к поискам подключаются кинологи с собаками, используются беспилотники, но пока результатов нет.
Это таинственное исчезновение человека на популярном туристическом маршруте невольно заставляет вспомнить пропавшую осенью 2025 года в сибирской тайге семью Усольцевых.
Внезапно собравшись в поход с маленькой дочерью и собакой корги, они перестали выходить на связь, хоть и выбрали для мини-путешествия исхоженный туристами маршрут. Поиски, в которых были задействованы сотни человек, длились около двух недель. Позже, зимой, спасатели и спецслужбы вновь выезжали на место, но не обнаружили никаких следов семьи.
Версий исчезновения Усольцевых за почти полгода высказано множество. Среди них и несчастный случай, и побег за границу. Но для установления точной причины остаётся ждать, пока в Кутурчинском Белогорье сойдёт снег и поиски будут продолжены.