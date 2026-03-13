В Ленинградской области уже пять дней ищут 16-летнего подростка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Поисковики 5 дней ищут 16-летнего подростка из Бокситогорска Ленобласти, который может находиться в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Источник: "Лиза Алерт"

«Ушел из дома вечером 9 марта и не вернулся. Раньше не пропадал, на учете в ОДН (отделение по делам несовершеннолетних — ред.) не состоит», — сообщили в «ЛизаАлерт».

В отряде отметили, что сейчас рассматриваются все версии, где может находиться подросток, в том числе и в Санкт-Петербурге. «Сейчас поиск ведется в информационном режиме, собираются и проверяются свидетельства», — добавили в пресс-службе.

По информации, распространенной в листовке поисковиков, юноша ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.