Отец с 4-летним сыном замёрзли насмерть в тайге

Всего несколько месяцев назад, в декабре 2025 года, мужчина привёз ребёнка в Эвенкию, где жил сам, из Архангельской области — там мальчик находился с матерью. Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова, супруги были в разводе. Планировалось, что отправившийся за тысячи километров малыш временно поживёт с отцом.