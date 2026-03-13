У бывшего нижегородского судьи Сапеги конфисковали имущество на 54 млн рублей

Волгоградский суд принял решение о передаче в доход государства имущества бывшего судьи Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Об этом сообщается в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Следствие установило, что Сапега на должности судьи нарушал антикоррупционные запреты. Он приобретал дорогостоящее имущество на средства, законное происхождение которых не мог подтвердить. Стоимость его активов не соответствовала размеру его официального вознаграждения. Чтобы скрыть имущество, бывший судья оформлял его на родственников.
В общей сложности суд постановил изъять пять объектов недвижимости и три автомобиля общей стоимостью более 54 миллионов рублей. В список конфискованного вошли: квартира в Москве, жилое и нежилое помещение в Нижнем Новгороде, доля земельного участка и помещения в Краснодарском крае, три автомобиля BMW X5.
Вся собственность была оформлена на родственников Сапеги, однако суд счел эту регистрацию формальной, направленной на обход декларирования и сокрытие реальных доходов.
Решение Ворошиловского районного суда Волгограда подлежит немедленному исполнению, но еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.