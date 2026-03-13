Рейсовый автобус сгорел в Мурино

Обошлось без пострадавших, так как людей в салоне не было.

Источник: пресс-служба прокуратуры ЛО

Автобус сгорел на Вокзальной улице в Мурино. Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Ленобласти, сейчас проводится проверка.

— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы днем 13 марта — примерно в 13:14. К моменту прибытия пожарных салон уже полыхал, а черный столб дыма виднелся издалека, — уточняется в ведомстве.

Возгорание удалось быстро ликвидировать, но автобус маршрута № 563 выгорел практически полностью — остался лишь каркас. К счастью, внутри никого не было — водитель успел высадить людей, а новые на остановке еще не зашли. Пострадавших нет.

На место выезжала городская прокуратура. Надзорное ведомство координирует работу аварийных служб и полиции. Специалистам предстоит выяснить, почему загорелась машина и не нарушал ли перевозчик правила безопасности. Если найдут основания, примут меры.