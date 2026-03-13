Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Кобрине

«По предварительной информации, вечером 12 марта в Кобрине трехлетняя девочка осталась в комнате одна, пока родители находились на кухне. Когда взрослые вернулись, они увидели открытое окно, а внизу — лежачего на земле ребенка и незамедлительно вызвали скорую помощь», — говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что девочка госпитализирована — у нее множественные травмы.
«В данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в Следственном комитете.
По информации СК, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа — проведен осмотр, зафиксирована следовая картина и опрошены очевидцы.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Кобринским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, приведшим к травмированию ребенка, говорится в сообщении.
Безопасность детей — это ответственность родителей
В связи с произошедшим в СК в очередной раз напомнили родителям, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на непродолжительное время. Там также подчеркнули, что все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запорами. Кроме того, возле окон не должны находиться предметы, с помощью которых малыш сможет взобраться на подоконник.
«Безопасность детей — это прежде всего ответственность родителей», — напомнили в СК.