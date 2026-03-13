В Подмосковье произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть пострадавшие

В деревне Брехово городского округа Химки произошел пожар в двухэтажном деревянном здании пансионата для пожилых людей «Вековие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. К месту происшествия были направлены звенья газодымозащитной службы для проведения спасательной операции. В результате оперативных действий из здания были эвакуированы 50 человек, еще четверых удалось спасти сотрудникам ведомства.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, в результате ЧП пострадали три человека. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
В настоящий момент на месте возгорания продолжают работать специалисты экстренных служб.