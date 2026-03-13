Ричмонд
В Подмосковье произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть пострадавшие

МЧС России сообщает об эвакуации постояльцев пансионата под Химками после крупного задымления в здании. В результате инцидента есть пострадавшие, на месте ЧП продолжают работать специалисты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В деревне Брехово городского округа Химки произошел пожар в двухэтажном деревянном здании пансионата для пожилых людей «Вековие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. К месту происшествия были направлены звенья газодымозащитной службы для проведения спасательной операции. В результате оперативных действий из здания были эвакуированы 50 человек, еще четверых удалось спасти сотрудникам ведомства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, в результате ЧП пострадали три человека. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящий момент на месте возгорания продолжают работать специалисты экстренных служб.