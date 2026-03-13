Жительница Читы прописала в своем доме 76 человек и получила штраф

В Чите осудили женщину, которая за деньги ставила на учет чужих людей в своем доме. Она прописала у себя 76 человек, хотя те там никогда не жили. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на пресс-службу Черновского районного суда.
— Люди приходили в компанию, которая помогает привозить машины из Японии, Китая и Кореи. Работники фирмы говорили покупателям, что для оформления сделки нужна временная регистрация в Забайкалье. И отправляли клиентов к своей знакомой — той самой хозяйке дома. Она за плату оформляла регистрацию, хотя на самом деле жилье никому не предоставляла, — пишут журналисты.
Сама процедура стоила от 2 до 6 тысяч рублей с человека. Деньги передавали наличными или переводом на карту. В итоге женщина заработала 181 тысячу рублей. Полиция раскрыла аферу во время проверки. Когда стражи порядка приехали по адресу, то обнаружили маленький домик — кухня и одна комната. Там едва поместились бы два-три человека, но никак не 76. Сама владелица не отрицала, что люди у нее не жили, а регистрация была просто бумажкой.
В суде женщина признала вину. Суд учел это и назначил штраф — 105 тысяч рублей в доход государства. Приговор еще можно обжаловать.
