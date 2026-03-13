Жительница Читы прописала в своем доме 76 человек и получила штраф

Сама процедура стоила от 2 до 6 тысяч рублей с человека. Деньги передавали наличными или переводом на карту. В итоге женщина заработала 181 тысячу рублей. Полиция раскрыла аферу во время проверки. Когда стражи порядка приехали по адресу, то обнаружили маленький домик — кухня и одна комната. Там едва поместились бы два-три человека, но никак не 76. Сама владелица не отрицала, что люди у нее не жили, а регистрация была просто бумажкой.