Две гражданки Украины возили наркотики в Молдову из Польши под видом стирального порошка: Общая стоимость изъятого «товара» превысила 1,5 миллиона леев

Организация работала через Telegram, а общая стоимость изъятого в этот раз «товара» превысила 1,5 миллиона леев. Первой под стражу взяли 22-летнюю девушку, которая, по версии следствия, еще с 2025 года наладила отправку партий из Польши — тогда правоохранители перехватили более 20 кг «синтетики». В конце февраля 2026 года она рискнула лично приехать в Кишинев, чтобы проконтролировать очередную поставку, и была задержана.