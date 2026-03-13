Две гражданки Украины возили наркотики в Молдову из Польши под видом стирального порошка: Общая стоимость изъятого «товара» превысила 1,5 миллиона леев

Полиция и прокуратура Кишинева ликвидировали крупную схему контрабанды синтетических наркотиков, которые доставлялись в Молдову из Польши. В центре расследования оказались две молодые гражданки Украины, входившие в международную группировку, действовавшую также в Румынии и Грузии.
Организация работала через Telegram, а общая стоимость изъятого в этот раз «товара» превысила 1,5 миллиона леев. Первой под стражу взяли 22-летнюю девушку, которая, по версии следствия, еще с 2025 года наладила отправку партий из Польши — тогда правоохранители перехватили более 20 кг «синтетики». В конце февраля 2026 года она рискнула лично приехать в Кишинев, чтобы проконтролировать очередную поставку, и была задержана.
Спустя два дня в поле зрения оперативников попала вторая участница — 25-летняя девушка. Она приехала рейсовым микроавтобусом из Бухареста через КПП Леушены. Полиция вела автомобиль до самого Кишинева, где подозреваемая забрала у водителя чемодан, переданный якобы знакомым. Внутри сумок, среди обычных вещей, лежали пачки стирального порошка, в которых было спрятано около 2 кг «соли» (PVP) и полкилограмма мефедрона.
Позже, проверив телефоны задержанных, полиция нашла координаты тайников и изъяла еще 500 граммов PVP. Сейчас обе женщины арестованы на 30 суток. По закону им грозит серьезный срок — от 7 до 15 лет лишения свободы.
