Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выживший в походе на Кваркуш турист вернулся в Башкирию: его доставили в уфимскую больницу

Выжившего в походе на Кваркуш туриста привезли в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 12 марта, в Уфу прибыл наземный транспорт санитарной авиации с 67-летним Сергеем Яковлевым — единственным выжившим в трагическом походе на плато Кваркуш в Пермском крае. Пациента доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова.

Ранее врачи Пермской краевой больницы оценивали состояние Яковлева как тяжелое, но позже его удалось стабилизировать до средней степени тяжести.

Напомним, 20 февраля Сергей вместе с четырьмя друзьями отправился на снегоходах в турпоход на Северный Урал. Группа не регистрировалась у спасателей. Туристы должны были вернуться 24 февраля, но после того, как они перестали выходить на связь, 27 февраля родственники забили тревогу и обратились в МЧС. Спасатели нашли мужчин спустя девять дней — в живых остался только самый старший участник путешествия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.