Выживший в походе на Кваркуш турист вернулся в Башкирию: его доставили в уфимскую больницу

Вчера вечером, 12 марта, в Уфу прибыл наземный транспорт санитарной авиации с 67-летним Сергеем Яковлевым — единственным выжившим в трагическом походе на плато Кваркуш в Пермском крае. Пациента доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Ранее врачи Пермской краевой больницы оценивали состояние Яковлева как тяжелое, но позже его удалось стабилизировать до средней степени тяжести.
Напомним, 20 февраля Сергей вместе с четырьмя друзьями отправился на снегоходах в турпоход на Северный Урал. Группа не регистрировалась у спасателей. Туристы должны были вернуться 24 февраля, но после того, как они перестали выходить на связь, 27 февраля родственники забили тревогу и обратились в МЧС. Спасатели нашли мужчин спустя девять дней — в живых остался только самый старший участник путешествия.
