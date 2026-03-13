Выживший в походе на Кваркуш турист вернулся в Башкирию: его доставили в уфимскую больницу

Напомним, 20 февраля Сергей вместе с четырьмя друзьями отправился на снегоходах в турпоход на Северный Урал. Группа не регистрировалась у спасателей. Туристы должны были вернуться 24 февраля, но после того, как они перестали выходить на связь, 27 февраля родственники забили тревогу и обратились в МЧС. Спасатели нашли мужчин спустя девять дней — в живых остался только самый старший участник путешествия.