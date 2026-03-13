В Подмосковье задержали первого замглавы Звездного городка

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый замглавы Звездного городка и шестеро его сообщников задержаны по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО городского округа Звездный городок, четырех предпринимателей и двух посредников. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, экс-главе Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тыс. рублей, он отправлен под домашний арест.

СК в ближайшее время предъявит обвинение задержанному.

«Уголовное дело в отношении главы ЗАТО городского округа Звездный городок уже находится в производстве, ранее ему предъявлялось обвинение в получении взятки и избиралась мера пресечения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и по новым эпизодам», — говорится в сообщении.