В Волгограде дочь сдала в ломбард украшения матери и попала под статью

Из дома у пенсионерки из Волгограда пропали драгоценности общей стоимостью в 65 тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемой — ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. Как выяснили полицейские, та вынесла украшения из дома и отнесла их в ломбард. Вырученные деньги девушка затем потратила на свои нужды.