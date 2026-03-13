В Волгограде дочь сдала в ломбард украшения матери и попала под статью

В полицию Красноармейского района обратилась 66-летняя пенсионерка: из её квартиры пропали золотые украшения, которые она копила долгие годы. Подробности дела сообщили в региональном главке МВД.
Из дома у пенсионерки из Волгограда пропали драгоценности общей стоимостью в 65 тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемой — ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. Как выяснили полицейские, та вынесла украшения из дома и отнесла их в ломбард. Вырученные деньги девушка затем потратила на свои нужды.
Сейчас решается вопрос о возврате украшений законной владелице. А в отношении неблагодарной дочери возбуждено уголовное дело.
