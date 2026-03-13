В колонию отправили жительницу Воронежа за незаконный сбыт наркотиков

У осужденной конфисковали 317 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в марте прошлого года 31-летняя жительница Воронежа вступила в ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденная и ее подельники занимались оборудованием тайников на территории города. Информацию покупателям о закладках отправляли через интернет. Фигурантку задержали при попытке очередного сбыта наркотических средств в крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ женщина признана виновной. Ей назначено восемь лет исправительной колонии общего режима. В доход государства конфискованы преступные доходы в 317 тысяч рублей.