В колонию отправили жительницу Воронежа за незаконный сбыт наркотиков

Суд установил, что в марте прошлого года 31-летняя жительница Воронежа вступила в ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Осужденная и ее подельники занимались оборудованием тайников на территории города. Информацию покупателям о закладках отправляли через интернет. Фигурантку задержали при попытке очередного сбыта наркотических средств в крупном размере.
В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ женщина признана виновной. Ей назначено восемь лет исправительной колонии общего режима. В доход государства конфискованы преступные доходы в 317 тысяч рублей.