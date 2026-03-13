В Ингушетии конфликт из-за сена закончился стрельбой с двумя погибшими

Назрановский районный суд огласил приговор 63-летнему Магомету Кодзоеву, обвиняемому в убийстве двух человек и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Республики Ингушетия.
Трагедия произошла в 2021 году на фоне многолетнего земельного спора. Семьи Кодзоевых и их соседей не могли поделить участок общего пользования, традиционно использовавшийся для заготовки сена. 23 июня на поле встретились две группы: Кодзоев с шестью сыновьями и сосед с тремя, и словесная перепалка из-за очередности покоса быстро переросла в вооруженный конфликт.
Как установил суд, достав карабин «Сайга-МК», Кодзоев открыл стрельбу, жертвами которой стали 32-летний сын соседа и родной сын самого стрелявшего, оказавшийся на линии огня. Тяжелое ранение получил 27-летний сын оппонента.
В ходе судебного процесса подсудимый воспользовался правом не давать показаний. Суд квалифицировал его действия как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные в состоянии аффекта.
По совокупности обвинений суд назначил Магомету Кодзоеву три года колонии-поселения. Дополнительное наказание в виде шести месяцев исправительных работ он отбывать не будет из-за истечения сроков давности преступления.