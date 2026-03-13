Число погибших при ударе по Брянску 10 марта выросло до восьми

Ракетный удар по Брянску произошел 10 марта. Губернатор региона назвал инцидент бесчеловечным терактом. По его данным, ВСУ ударили по городу семью ракетами Storm Shadow. Жительница города Виктория сообщила, что взрыв от ракетного удара был настолько сильным, что стены зданий сотрясались.