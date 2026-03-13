Число погибших при ударе по Брянску 10 марта выросло до восьми

Количество жертв ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Брянску 10 марта, увеличилось до восьми человек. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло восемь человек», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, губернатор добавил, что в результате происшествия также пострадали 47 человек.

Ракетный удар по Брянску произошел 10 марта. Губернатор региона назвал инцидент бесчеловечным терактом. По его данным, ВСУ ударили по городу семью ракетами Storm Shadow. Жительница города Виктория сообщила, что взрыв от ракетного удара был настолько сильным, что стены зданий сотрясались.

Богомаз 11 марта сообщил, что 20 многоквартирных домов были повреждены в результате удара со стороны ВСУ по Брянску. Работают 11 комиссий по оценке причиненного ущерба.