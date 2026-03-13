В Краснодаре задержан серийный грабитель аптек

Представитель аптечной сети обратился в отдел полиции Центрального округа Краснодара с заявлением о кражах. По его словам, неизвестный злоумышленник трижды похищал в двух аптеках на улице Красноармейской витаминные препараты и БАДы.
Причиненный торговым точкам ущерб составил 19 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска по итогам изучения записей с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался местный житель, ранее уже судимый за кражу.
Злоумышленник признался в содеянном, рассказав, что похищенные препараты продал случайным прохожим за гораздо меньшую сумму, чем они стоили.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару, фигуранту может грозить до двух дет лишения свободы.