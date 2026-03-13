Число погибших при ударе по Брянску увеличилось до восьми человек

В результате ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта, число погибших увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Об окончательных данных по жертвам удара глава региона рассказал в ходе заседания Общественной палаты области. Он отметил, что в результате атаки пострадали 47 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным, погибло восемь человек, 47 было ранено», — цитирует агентство Александра Богомаза.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow.