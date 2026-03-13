Замерзшие насмерть в Эвенкии отец с сыном не дошли до избушки 50 метров

Отец и маленький сын замерзли насмерть в лесу в Эвенкии, не дойдя 50 метров до спасительной охотничьей избушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что в лесу в Эвенкии на севере Красноярского края найдены тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Следствие полагает, что мужчина и мальчик ехали от одной охотничьей избушки к другой, однако повернули назад.
По пути они оставили снегоход и пошли пешком, но до места так и не добрались.
«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались», — рассказал источник агентства.
Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы.