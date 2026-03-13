От вируса Mamont пострадали пять жителей Воронежской области

Вирус распространяется в домовых чатах в МАХ для кражи денег.

Источник: Комсомольская правда

Пять жителей Воронежской областей стали жертвами рассылки вируса Mamont в текущем году. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вирус массово распространяется в домовых чатах в МАХ для кражи денег. Схема простая. Шаг первый — киберпреступники получают доступ к аккаунту реального участника чата. Шаг второй — аферисты отправляют сообщение «Позавчера в аварии разбились наши общие знакомые, посмотрите фото…» и цепляют ссылку, внутри которой притаился вирус. Mamont не только крадет платежные данные, но и перехватывает push-уведомления и SMS с кодами авторизации в банковских сервисах.