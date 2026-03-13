В дом жителя Молдовы ночью ворвались грабители в масках: Они избили хозяина, забрали деньги и золото на 500 тысяч леев и уехали на его автомобиле

В селе Ципордей Флорештского района трое неизвестных в масках ночью ворвались в дом 52-летнего мужчины.
Около 03:40 местный житель проснулся посреди ночи от шума: в его доме находились трое неизвестных в балаклавах.. Нападавшие избили хозяина, после чего нашли и унесли с собой деньги и золотые украшения. Общий ущерб оценивается примерно в 500 тысяч леев.
Злоумышленники также угнали автомобиль Niva и скрылись в неизвестном направлении. Полиция устанавливает личности и ведут поиск подозреваемых.
