ISNA: в Иране при ударах США и Израиля погибли свыше 220 женщин и 200 детей

В Иране при ударах США и Израиля погибли как минимум 223 женщины и 202 ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Более 220 женщин и свыше 200 несовершеннолетних стали жертвами ударов США и Израиля по Ирану. Такие данные приводит агентство ISNA со ссылкой на Министерство здравоохранения исламской республики.

По информации ведомства, погибли как минимум 223 женщины и 202 ребенка до 18 лет, в том числе 12 детей младше пяти лет. Ранения получили 2 729 женщин и 1 190 несовершеннолетних, среди которых 41 ребенок в возрасте до двух лет.

Ударами нанесен серьезный ущерб медицинской инфраструктуре. Повреждены 152 медицинских центра и 32 машины скорой помощи, из шести больниц полностью эвакуированы пациенты и персонал. При исполнении обязанностей погибли 16 медработников.

Ранее сообщалось, что Пентагон назначил генерала для расследования удара по школе в Иране.

