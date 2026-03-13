Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский банкир, найденный мёртвым в Италии, был убит собственным сыном

В Италии расследуют гибель бывшего украинского банкира Александра Адарича. Следствие считает, что к его смерти может быть причастен собственный сын. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

По данным издания, мужчина погиб ещё до падения из окна гостиницы. Его тело было обнаружено 23 января после падения с четвёртого этажа здания на улице Нерино.

«Александр Адарич был уже мёртв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — говорится в публикации.

Следователи полагают, что погибшего могли задушить, а затем попытаться инсценировать несчастный случай. Основным подозреваемым стал его сын Игорь Адарич. 33-летнего предпринимателя задержали 27 февраля в Барселоне. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что украинского банкира нашли мёртвым под окнами гостиницы в центре Милана 23 января. Тело было обнаружено под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной как туристическое жильё на чужое имя.

