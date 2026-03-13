Украинский банкир, найденный мёртвым в Италии, был убит собственным сыном

По данным издания, мужчина погиб ещё до падения из окна гостиницы. Его тело было обнаружено 23 января после падения с четвёртого этажа здания на улице Нерино.
«Александр Адарич был уже мёртв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — говорится в публикации.
Следователи полагают, что погибшего могли задушить, а затем попытаться инсценировать несчастный случай. Основным подозреваемым стал его сын Игорь Адарич. 33-летнего предпринимателя задержали 27 февраля в Барселоне. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, что украинского банкира нашли мёртвым под окнами гостиницы в центре Милана 23 января. Тело было обнаружено под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной как туристическое жильё на чужое имя.
