Без света и топлива: Российские моряки записали крик о помощи из Египта

Российские моряки полгода сидят на арестованном в Египте танкере.
Танкер арестовали в порту Суэца в сентябре 2025 года из‑за долгов за проход по каналу. Судовладелец «Арго танкер групп» оказался на грани банкротства. С декабря на борту остаются девять российских моряков — последняя смена экипажа больше не заходила.
Более четырёх месяцев им не завозят продукты (сейчас вопрос частично решён через арабский профсоюз), больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Полтора месяца назад закончилось топливо — электричество подаётся только два часа в сутки.
Моряки вправе покинуть судно, и страховая компания готова отправить их в Россию, но египетские власти отказываются выпускать людей. Без экипажа оставлять танкер нельзя по требованиям безопасности, поэтому у команды изъяли загранпаспорта и мореходные книжки. Россияне неоднократно обращались к судовладельцу, агентам, портовым властям, в посольство и Морской регистр, но ситуация до сих пор не сдвинулась с места.
