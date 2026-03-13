Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия запретила ловить рыбу на Днестре из-за пятна украинской нефти

Молдавия запретила рыбную ловлю в Днестре после попадания в реку 1,5 тонн технических масел на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Молдавии запретили рыбную ловлю на участке реки Днестр из-за нефтяного пятна, обнаруженного в приграничном с Украиной районе. Об этом в пятницу сообщило министерство окружающей среды республики.

Загрязнение зафиксировали 10 марта. По данным ведомства, в русло реки на территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел.

В качестве меры предосторожности и для избежания любых рисков рыбная ловля запрещена на отрезке между селом Наславча и Дубоссарским водохранилищем. Ограничение введено с 13 марта по 1 апреля.

Ранее министр окружающей среды Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать применения специализированного оборудования, которое запросили у Румынии. На месте работают мобильные лаборатории, проводящие забор проб каждые шесть часов. Премьер-министр Александр Мунтяну сообщил, что власти обратились за содействием к Евросоюзу.

Днестр является стратегическим источником воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.

Ранее сообщалось, что житель Украины утонул в Днестре при попытке сбежать в Молдавию.

