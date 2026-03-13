В Запорожье погиб водолаз-сапер при ловле рыбы для начальства

В Запорожье погиб водолаз-сапер государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям В. Кравчук, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
По его данным, водолаз-сапер погиб во время погружения под лед.
«Украинскому спасателю угрожали переводом в боевое подразделение ВСУ в случае его отказа от погружения для лова любимой рыбы местных начальников», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ Александра Довгача.