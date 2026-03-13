В Норвегии задержали мать и троих сыновей после взрыва у посольства США

В Норвегии задержали мать и троих сыновей по делу о взрыве возле посольства США в Осло.
Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. По данным издания, прокуратура предъявила задержанным обвинения в терроризме со взрывом и запросила их содержание под стражей на срок в четыре недели.
Отмечается, что младший из братьев признал, что заложил взрывное устройство возле здания дипломатического представительства, и согласился на арест. Остальные задержанные не признают вину и просят об освобождении.
Возраст и другие личные данные подозреваемых не раскрываются. Представитель прокуратуры Кристиан Хатло заявил, что следствие не исключает новых задержаний в рамках расследования.
Ранее сообщалось, что полиция Норвегии объявила об аресте в Осло трех братьев иракского происхождения, подозреваемых в организации взрыва у посольства США. Инцидент произошел вечером 7 марта и привел к повреждению входа в здание дипломатического представительства, при этом пострадавших не было.