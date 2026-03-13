В Норвегии задержали мать и троих сыновей после взрыва у посольства США

Ранее сообщалось, что полиция Норвегии объявила об аресте в Осло трех братьев иракского происхождения, подозреваемых в организации взрыва у посольства США. Инцидент произошел вечером 7 марта и привел к повреждению входа в здание дипломатического представительства, при этом пострадавших не было.