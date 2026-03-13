На Бали россиянина оштрафовали за опасный дрифт

ДЖАКАРТА, 13 мар — РИА Новости. Гражданин России был оштрафован полицией на Бали после того, как его опасный дрифт на автомобиле Porsche стал вирусным в социальных сетях, заявил представитель полиции острова.
По данным полиции, 29-летний россиянин устроил дрифт на арендованном Porsche Boxster в ночь на пятницу. Видео маневра быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель элитного спорткара несколько раз разворачивает автомобиль на перекрёстке, вызывая громкий визг шин и временно затрудняя движение других транспортных средств.
По словам представителя полиции Денпасара И Геде Ади Сапутры Джая, автомобиль был арендован россиянином в одном из прокатов в Западном Денпасаре.
«Около 23.00 он направился в район Нуса-Дуа и, воспользовавшись тем, что дорога была относительно пустой, дважды выполнил дрифт на перекрёстке», — сообщил представитель полиции журналистам.
Полицейский отметил, что действия водителя наблюдали его знакомые, находившиеся поблизости на спортивных мотоциклах.
После того, как видеозапись попала в интернет и вызвала широкий резонанс, дорожная полиция Денпасара начала расследование для установления личности водителя. В результате россиянин был вызван в полицию и оштрафован за нарушение правил дорожного движения.
«В отношении него применена административная мера — штраф за нарушение статьи 283 в сочетании со статьёй 107 Закона № 22 от 2009 года о дорожном движении и автомобильных перевозках», — сообщил представитель полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.