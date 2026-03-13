Мать накормила ядом дочь из-за жениха другой веры и испорченной репутации

По версии следствия, погибшая Фарзана познакомилась с Сунилом Ядавом в соцсетях в октябре 2025 года, между ними завязались отношения. Когда девушка забеременела, молодой человек отказался жениться, а в феврале 2026 года убедил сделать аборт. После этого состояние Фарзаны ухудшилось, и о романе узнала её мать Афсана.
В семье вспыхнул конфликт. Мать и брат выгнали девушку из дома, обвинив в том, что она опозорила семью. Фарзану приютил Сунил, но спустя пять дней бросил её на вокзале в бессознательном состоянии. Очнувшись, девушка написала на него заявление, однако мать, опасаясь слухов, отозвала.
В начале марта полиция обнаружила в поле останки Фарзаны с бутылкой ядовитого порошка рядом. Афсана пыталась убедить следствие в виновности Сунила, однако анализ записей с камер и звонков вывел на неё и сына. Выяснилось, что в ночь на 2 марта они вывезли девушку в поле и заставили принять яд. После задержания оба признались в убийстве.
