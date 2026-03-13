Мать накормила ядом дочь из-за жениха другой веры и испорченной репутации

В начале марта полиция обнаружила в поле останки Фарзаны с бутылкой ядовитого порошка рядом. Афсана пыталась убедить следствие в виновности Сунила, однако анализ записей с камер и звонков вывел на неё и сына. Выяснилось, что в ночь на 2 марта они вывезли девушку в поле и заставили принять яд. После задержания оба признались в убийстве.