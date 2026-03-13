Подросток поджег две автозаправки в Истре по указке украинских мошенников

Правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерский, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, в обоих случаях оборудование бензоколонок выгорело дотла. Оперативно выйти на след злоумышленника сотрудникам полиции удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Подростка задержали по горячим следам. Задержанный во время первого же допроса не стал отрицать вину. Он признался, что действовал не по собственной воле, а исполнял инструкции, которые получал по телефону.
Предварительно, подростком манипулировали телефонные мошенники, предположительно, находящиеся на территории Украины. Сейчас с задержанным и его законными представителями работают следователи. Правоохранительные органы проводят комплексную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и степень влияния кураторов на действия несовершеннолетнего, следует из публикации.
Ранее подросток устроил поджог на автоматической АЗС Fasters Oil на улице Железнодорожной в Металлострое на юге Санкт-Петербуга.