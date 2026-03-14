19-летний водитель каршеринга сбил пешехода и улетел в отбойник на КАД

Каршеринг сбил пешехода на КАД и улетел в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на восьмом километре внешнего кольца КАД утром 13 марта. 19-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4, взятого в каршеринг, потерял контроль над машиной. В результате он сбил пешехода, который шел по краю дороги навстречу движению.