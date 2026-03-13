Прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера

Прокуратура Швеции решила задержать россиянина-капитана танкера Sea Owl I.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана танкера Sea Owl I, являющегося гражданином России, сообщило ведомство.

Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне.

«Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как уточняет ведомство, в выходные подозреваемого допросят в присутствии государственного защитника. Прокурор до 12.00 (14.00 мск) в понедельник примет решение, взять ли капитана под стражу или освободить.