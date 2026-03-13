Прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера

Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне.