Прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана танкера Sea Owl I, являющегося гражданином России, сообщило ведомство.
Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне.
«Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Как уточняет ведомство, в выходные подозреваемого допросят в присутствии государственного защитника. Прокурор до 12.00 (14.00 мск) в понедельник примет решение, взять ли капитана под стражу или освободить.