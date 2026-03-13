Упавший на стройке в Новой Москве подросток застрял между плитами

Подросток упал на стройке в Новой Москве и застрял между плитами. Извлечь 15-летнего мальчика удалось прибывшим на место спасателям, его передали медикам. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
— Самостоятельно выбраться он не смог. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС России с помощью спинального щита осторожно извлекли молодого человека и передали сотрудникам скорой медицинской, — передает официальная страница ведомства в MAX.
Москвич пострадал, когда попытался достать ключи, провалившиеся в шахту лифта в доме на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Ногу мужчины защемило движущимся противовесом механизма. Прибывшие на место спасатели сумели извлечь пострадавшего.