Упавший на стройке в Новой Москве подросток застрял между плитами

Подросток упал на стройке в Новой Москве и застрял между плитами. Извлечь 15-летнего мальчика удалось прибывшим на место спасателям, его передали медикам. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.