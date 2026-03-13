В Подмосковье 15-летний подросток поджёг две автозаправочные станции

Пожар на двух автоматизированных АЗС произошёл в пятницу. Очаги возгорания были зафиксированы на улице Школьной в посёлке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествия на заправках выгорели две бензоколонки. По предварительным данным, никто не пострадал.