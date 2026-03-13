В Новороссийске третий день ищут школьницу, ушедшую в горы «выживать»

В Новороссийске продолжаются поиски 16-летней Елизаветы Карповой. По данным волонтеров, школьница ушла в горы и сообщила знакомым, что проводит эксперимент по выживанию.

Источник: Аргументы и факты

В Новороссийске третий день ищут 16-летнюю школьницу Елизавету Карпову, которая ушла в горы и не вернулась домой.

Ориентировку на пропавшую девушку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края.

По данным поисковиков, утром 10 марта школьница вышла из дома, направляясь в школу, однако на занятия так и не пришла. Позднее камеры видеонаблюдения одного из сетевых магазинов зафиксировали девушку в супермаркете, где она покупала йогурт, шоколад и сок. Уже около 14:00 ее телефон оказался вне зоны доступа.

Как сообщили родственники подростка журналистам «Новороссийского рабочего», вечером 10 марта девушка связалась с одноклассником и сообщила, что находится в горах и проводит эксперимент по выживанию. Утром следующего дня она, предположительно, написала тому же знакомому, что не собирается возвращаться домой.

Позднее Елизавета прислала подруге фотографию, сделанную, вероятно, в районе Мефодиевки. Спасатели выехали на место, однако обнаружить школьницу не удалось.

По данным «Лиза Алерт», на вид девушке 15−17 лет, ее рост около 172 сантиметров, телосложение худощавое. У нее черные волосы с рыжими прядями до плеч, карие глаза, она носит очки в прозрачной оправе. В день исчезновения школьница была одета в черную куртку и черные штаны, при себе имела черный рюкзак.

Ранее сообщалось, что 16-летнего школьника Николая из Бокситогорска ищут уже пятые сутки. Подросток пропал 9 марта после конфликта в семье, поиски ведутся в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.