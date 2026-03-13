РБК: Глава 9-го арбитража и судья из дела о Сбербанке по QR-коду ушли в отставку

11 марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк нарушителем прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR и взыскал с него компенсацию в размере 1,445 миллиарда рублей. Апелляция выявила высокую степень сходства между обозначениями и умышленный характер нарушений, подчеркнув, что банк мог использовать другие словосочетания. Инстанция запретила Сбербанку применять спорные обозначения, исполнение решения приостановили до рассмотрения кассационной жалобы.