РБК: Глава 9-го арбитража и судья из дела о Сбербанке по QR-коду ушли в отставку

Председатель Девятого арбитражного апелляционного суда Сергей Седов и судья того же суда Борис Стешан лишились своего статуса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Соответствующие заявления подали в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 закона о статусе судей. Седов возглавлял суд с 2024 года, а Стешан работает в Девятом арбитражном апелляционном суде с 2004 года.
— Последним громким делом судьи стало решение по иску компании «ФИТ» к «Сберу» из-за товарных знаков, — передает агентство.
11 марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк нарушителем прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR и взыскал с него компенсацию в размере 1,445 миллиарда рублей. Апелляция выявила высокую степень сходства между обозначениями и умышленный характер нарушений, подчеркнув, что банк мог использовать другие словосочетания. Инстанция запретила Сбербанку применять спорные обозначения, исполнение решения приостановили до рассмотрения кассационной жалобы.